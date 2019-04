Een vijftigjarige man uit Kortrijk verkeert in levensgevaar nadat hij vrijdagmiddag werd overvallen in het centrum van Torhout. De daders hadden met hem afgesproken om zogezegd een mobilhome te verkopen. Maar het was een list: ze staken hem neer en namen zijn geld mee.

Hij wou een nieuwe mobilhome kopen. En daarvoor had hij via het internet met een verkoper afgesproken. In het centrum van Torhout zou hij de mobilhome kunnen zien en aankopen. Met cash geld, want dat ...