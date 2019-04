Belgische makers van ‘Tesla onder de fietsen’ klaar om Europa te veroveren: “Hoogtijd dat de elektrische fiets jongeren aanspreekt”

Na de volledige uitverkoop van hun voorraad in 2018, vindt de Belgische start-up Cowboy de tijd rijp om het groots te zien: de ontwikkelaar van de ‘slimme’ elektrische fiets zet koers naar de internationale markt. Dat doen de drie jonge oprichters met een nieuwe versie van hun hippe tweewieler. “Een geoptimaliseerd model. Maar ook het frame is wat groter, want Duitsers en Nederlanders zijn nu eenmaal langer.”

“De eerste die mij aansprak over elektrisch fietsen, was mijn grootvader”, zegt CEO Adrian Roose. “Ik kon dat bijna niet geloven: een nieuwe technologie die werd geadopteerd door ouderen.” Het plan om een meer eigentijdse versie van de elektrische fiets te ontwikkelen, eentje die jongeren wél aansprak, kreeg vorm. Samen met medeoprichters Tanguy Goretti, gespecialiseerd in software engineering, en Karim Slaoui, expert in hardware, werd de allereerste Cowboy fiets gelanceerd. “Het begon met een zoekopdracht op Google”, lacht Roose. “Een half jaar later, na ontzettend veel trips naar fietsbeurzen en fabrikanten, waren we plots winnaar van de Eurobike 2017.”

In het voorjaar van 2018 haalt de Brusselse start-up 10 miljoen euro op bij internationale investeerders, die zien ook wel wat in de hippe versie van de elektrische fiets. Na het finetunen van technische details, raakt de beschikbare voorraad Cowboys volledig uitverkocht. Omzet: 2 miljoen euro. Nu kijken de drie jonge ondernemers uit naar de uitbreiding in Duitsland, Nederland en Frankrijk. “We hebben net een belangrijke mijlpaal gehaald: er is al één miljoen kilometer gereden met Cowboy. Hét moment om aan onze Europese expansie te beginnen.”

CEO Adrian Roose Foto: Cowboy

iPhone onder de fietsen

Wie een Cowboy koopt, krijgt daar meteen een mobiele applicatie bij. Daarmee kan je een route plannen, maar ook het voorlicht aan- en uitzetten. Wie denkt zo’n app niet nodig te hebben om simpelweg van punt A naar B te fietsen, is eraan voor de moeite. De fiets valt gewoonweg niet te gebruiken zonder. “De Bluetooth-verbinding tussen de app en de fiets, is een digitale sleutel”, legt Roose uit. “Zonder die connectie, wordt de fiets niet geactiveerd.” Dieven krijgen de tweewieler dus niet gestart. Toch gestolen? Dan kan ‘Find My Bike’ een handje helpen. De app probeert de Cowboy dan via GPS terug te vinden dankzij een ingebouwde SIM-kaart. Herkenbaar? Menig Apple-toestel werd al teruggevonden door de gelijkaardige functie ‘Find my iPhone’.

Nog een technologische hoogstandje: de fiets past zich automatisch aan. Meer kracht nodig? De automatische motorassistentie detecteert het als er plots harder getrapt wordt en schakelt, zonder dat de bestuurder wat hoeft te doen. “Dat maakt het makkelijker om door het drukke verkeer in de stad te rijden, waar je vaak moet vertragen en versnellen”, klinkt het. “Zo is trouwens ook de naam ontstaan: een cowboy staat voor avontuur en vrijheid, niet voor stilstaan in de file.”

Nieuw, groter model

De vernieuwde fiets, sinds vrijdag te bezichtigen in een Brusselse pand met indoor parcours, is iets anders dan het vorige model. De banden hebben een betere grip en de batterij kan langer meegaan waardoor je tot 70 km ver kan rijden. Opvallend detail: ook het frame is enkele centimeters langer. “In Duitsland en Nederland zijn ze nu eenmaal net iets groter, dus hebben we de fiets wat meer op hun maat gemaakt.” Een Cowboy aankopen kan online voor de prijs van 1.990 euro, maar bijna de helft van de fietsen wordt eerst thuis getest. “We werken met een netwerk van freelancers die gepassioneerd zijn door fietsen”, zegt Roose. “Zij komen aan huis met de Cowboy en geven uitleg. In totaal zal je vanuit 50 Europese steden een fiets kunnen bestellen en uitproberen.”