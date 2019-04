Remco Evenepoel: “Liever Genk kampioen dan Club Brugge”

Anderlecht verliest de pedalen, Remco Eve- nepoel (19) heeft ze gevonden. Dinsdag start het wielerfenomeen in de Ronde van Romandië, maar gisteren wilde Evenepoel nog wel eens over voetbal praten. Meer bepaald over zijn paars-witte ex-club waar hij 7,5 jaar jeugdspeler was.

Het zijn drukke tijden voor Remco Evenepoel. Dit weekend vliegt hij al naar Zwitserland, maar gisteren tekende hij nog present in het Brusselse stadhuis voor een liefdadigheidsproject. De organisatie Tous à Bord vroeg de coureur van Deceuninck-Quick Step als peter voor La Grande Boucle. Dat is een wedstrijd – lopen, handbiken, fietsen – in verschillende etappes tussen Brussel en Binche waaraan mensen met een beperking kunnen deelnemen. “Ik moest hier zijn”, zegt Evenepoel. “ Ik wil me inzetten voor mensen die minder geluk hebben dan ik en organisator Jean-François Lenvain ken ik nog van bij Anderlecht.”

Anderlecht: het woord valt meteen. Lenvain was vroeger hoofd van de sociale cel bij RSCA en Evenepoel speelde er 7,5 jaar alvorens hij voor het wielrennen koos. De tiener krijgt tegenwoordig zoveel vragen over koers dat hij gerust eens over zijn voetbal wil praten. Over Club Brugge-Anderlecht bijvoorbeeld. “Ik ga niet kijken, want op hetzelfde moment is het Luik-Bastenaken-Luik. Tussendoor zal ik wel regelmatig de stand van de topper checken. Als geboren Brusselaar blijf ik Anderlecht-fan, hè.”

Een pandoering

Veel plezier beleefde Evenepoel dan nog niet aan dit seizoen. “Het doet pijn om te zien hoe moeilijk Anderlecht het heeft. In Brugge zou het zelfs logisch zijn als ze een pandoering krijgen, want mentaal zitten ze diep. Maar toch hoop ik op een verrassing. Wie kampioen wordt? Dan toch liever Genk dan Club Brugge. Brugge blijft dé rivaal, hè.”

Dit jaar – na zijn wereldtitel bij de beloften – gaf Evenepoel de aftrap van Anderlecht-Lokeren. U weet wel, toen Deschacht scoorde en het 1-1 werd. “Het is de enige wedstrijd die ik live zag. Mijn agenda zit te vol, maar ik stuur wel nog regelmatig berichtjes naar ex-trainers en naar ex-ploegmaats zoals Seba (Bornauw, nvdr.), Alexis (Saelemaekers, nvdr.) en Yari (Verschaeren, nvdr.). Verschaeren feliciteerde ik onlangs voor zijn topprestaties. We hebben een groot wederzijds respect.”

En soms gaat het er guitig aan toe in die berichtjes. Zo vertelde Bornauw ons deze week. “Ik sms’te Remco al dat ik naar hem kom kijken als hij ooit in het geel over de Champs Elysées rijdt en dat ik hem dan zal uitnodigen als ik eens een topmatch speel. Een geweldig idee, vond hij.”

Toch miste Evenepoel het voetbal niet al te hard. “Ik heb nog wel ergens voetbalschoenen, maar weet ze niet meer liggen. Sinds ik voor de fiets koos, raakte ik geen bal meer aan. Het was de juiste keuze.”

Nochtans voetbalde de Brabander tot zijn 16de voor Anderlecht. Hij was er kapitein en speelde voor de Belgische U15 en U16. Volgens jeugddirecteur Jean Kindermans miste hij wel iets om profvoetballer te worden. “Ach, dat zijn zijn woorden. Als ik nog één jaar langer bij Anderlecht was gebleven, had hij misschien anders gepraat. Ik had daar ook prof kunnen worden.”

De tiener moest het toen wel al van zijn uithouding hebben. Van middenvelder was hij geëvolueerd tot linksback, die de lijn afdraafde. In beeptests liep hij wel drie minuten langer dan Biglia. “Tja, ik werd ooit dertiende in de halve marathon van Brussel en liep toen tussen de Kenianen.”

Uithoudingssporten waren zijn ding en dus werd hij coureur. Momenteel is hij in het peloton bezig aan zijn eerste seizoen bij de profs. “Ik ben gelukkig”, besluit hij. “Ik zette al resultaten neer die onverhoopt waren en in Romandië kan ik straks mijn niveau testen tegen enkele groten. Mijn doel is volgen in de normale etappes en alles geven in de tijdritten om zo mijn klassement te verbeteren.”