Bobbejaanland binnenkort in Zweedse handen (met wat hulp van familie Frère)

Een consortium investeerders onder leiding van de Zweedse zakenfamilie Wallenberg biedt tot 631 miljoen euro voor de overname van de Spaanse pretparkgroep Parques Reunidos, onder meer eigenaar van Bobbejaanland in Lichtaart.

Het overnamebod gebeurt via het vehikel Piolin (de Spaanse naam voor tekenfilmfiguur Tweety). Piolin is voor 50,01 procent eigendom van EQT, het investeringsvehikel van de Wallenbergs, en voor 23,96 procent in handen van het Belgische GBL, de beursgenoteerde holding van de familie Frère. Die laatste heeft momenteel al een belang in de Spaanse pretparkgroep, die Bobbejaanland in 2004 kocht van oprichter Bobbejaan Schoepen. Intussen runnen de Spanjaarden een imperium van meer dan 60 pretparken, dierentuinen en indoorparken in 14 landen in Europa, de VS, Azië en het Midden-Oosten.

De Zweedse miljardairsfamilie Wallenberg controleert tientallen bedrijven die samen 250 miljard euro waard zijn en werk geven aan zo’n 600.000 mensen over de hele wereld. Een van die bedrijven is Atlas Copco, dat in Wilrijk een compressorenfabriek heeft en in ons land zo’n 2.000 medewerkers telt.(krs, blg)