Eerste groepsaankoop elektrische auto’s succes

De eerste groepsaankoop van elektrische auto’s voor een breed publiek is goed op weg om een succes te worden. Tot vandaag schreven zich al 2.655 Vlamingen via de website www.SamenElektrisch.be in: 1.596 van hen werden doorgestuurd naar een verdeler in de buurt en ongeveer de helft van de geïnteresseerden (45 procent) deed een testrit.

“Al 80 consumenten bestelden tot nu toe een elektrische wagen naar aanleiding van de groepsaankoop”, zegt Jean-Louis Van Marcke van Bobex, de online marktplaats die de groepsaankoop organiseerde. “Een verkoopsratio van 5 procent is een zeer positief cijfer in de automobielsector en zelfs ronduit uitzonderlijk in het segment van de elektrische wagens. De vier autoconstructeurs zijn dan ook zeer tevreden met de goede resultaten in de particuliere sector. Bovendien heeft het initiatief ertoe bijgedragen dat de interesse in elektrische wagens toeneemt”, aldus nog Van Marcke.

Volgens een bevraging van Bobex is 60 procent van de deelnemers een elektrische wagen gaan overwegen dankzij de groepsaankoop, maar vindt 44 procent van de respondenten een elektrische auto nog altijd te duur. Consumenten kunnen bij de groepsaankoop, die nog loopt tot 15 mei, kiezen uit vier modellen: de Renault Zoë, de Peugeot iOn, de Nissan Leaf en de Hyundai Kona Electric. (krs)