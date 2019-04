Recticel verwerpt bod van Kingspan

De raad van bestuur van Recticel heeft na zorgvuldige overweging unaniem het overnamebod van het Ierse Kingspan op zijn isolatie- en schuimdivisies verworpen. De raad van bestuur spreekt van “een onaantrekkelijk voorstel” voor aandeelhouders en werknemers en is derhalve “van mening dat het niet in het belang van haar stakeholders is om hierop in te gaan”.

De Ierse bouwmaterialenreus Kingspan had vorige week een ongevraagd en niet-bindend bod van 700 miljoen euro uitgebracht op de divisies isolatie en soepelschuim van Recticel. Het bedrijf uit Wetteren heeft nog twee andere takken: de matrassendivisie en de automobieldivisie. Die laatste afdeling, die interieurbekleding voor auto’s produceert, zette Recticel vorig jaar in de etalage. De raad van bestuur is echter van mening dat na een eventuele verkoop van de twee afdelingen aan Kingspan een beursgenoteerde entiteit zou overblijven “met een aanzienlijk verminderde activiteit” en met een “aanzienlijk lagere geconsolideerde omzet en EBITDA” (winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen). Recticel zegt wel bereid te zijn te praten over een volledige overname.

Maar of het zo ver zal komen, is zeer de vraag. Persbureau Reuters vernam dat Kingspan na de weigering van Recticel een kruis zou hebben gemaakt over de overnameplannen. “Het is afgelopen”, citeert het persbureau een bron. Kingspan zelf reageerde heel summier: “We nemen nota van de commentaren en de visie en hebben daar niets aan toe te voegen.” Op de beurs van Brussel eindigde het aandeel Recticel vrijdag ruim één procent lager. (krs, blg)