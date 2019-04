Belgische e-bike zet koers naar buurlanden

De Brusselse start-up Cowboy wil Europa veroveren met zijn ‘geconnecteerde elektrische designfiets’. Te beginnen in de buurlanden. “We hebben de ambitie om overal de stadsmobiliteit te verbeteren”, zegt CEO Adrien Roose, die Cowboy begin 2017 oprichtte met kompanen Karim Slaoui en Tanguy Goretti. “We hebben net een belangrijke mijlpaal gehaald: er is al één miljoen kilometer gereden met Cowboy. Hét moment om aan onze Europese expansie te beginnen.”

De iPhone onder de fietsen

Cowboy wilde van bij de start een tweewieler ontwikkelen “met een sexy design en performante eigenschappen, zeg maar de iPhone van de elektrische fiets. Niemand wil rondrijden met een ding dat eruitziet alsof je het van je grootouders leent. Maar wanneer je kwaliteit, design en technologie samenvoegt, dan krijg je iets heel moois”, klonk het bij de voorstelling van hun eersteling, exact een jaar geleden. Enkele maanden later haalde de start-up 10 miljoen euro op bij internationale investeerders en intussen rijden er al 1.200 van die ‘geconnecteerde e-bikes’ rond, ontworpen in ons land en geassembleerd in Polen met onderdelen van over de hele wereld. Prijskaartje: 1.990 euro.

Voor die prijs krijg je er ook een mobiele applicatie bij. Daarmee kan je een route plannen, statistieken opslaan, het voorlicht aan- en uitzetten en zelfs chatten met de pechverhelping. “De Bluetooth-verbinding tussen de app en de fiets is tegelijk een digitale sleutel”, zegt Roose. “Zonder die connectie wordt de fiets niet geactiveerd.” Dieven krijgen de tweewieler dus niet aan de praat. Toch gestolen? Dan kan ‘Find My Bike’ een handje helpen: de app probeert de fiets dan via GPS-tracking terug te vinden dankzij een ingebouwde SIM-kaart. Nog zo’n slimmigheid: de automatische motorassistentie detecteert het wanneer je plots harder trapt en schakelt vanzelf bij, zonder dat de bestuurder wat hoeft te doen.

Niet aan hun proefstuk toe

Niet alleen de fiets is atypisch, dat geldt ook voor de manier van verkopen. Die gebeurt hoofdzakelijk online, al dan niet na een test op het thuisfront: “We werken met een netwerk van ambassadeurs die gepassioneerd zijn door fietsen”, zegt Roose. “Zij komen aan huis met de Cowboy en geven uitleg.” Wie dat wil, kan de fiets sinds vrijdag ook in een heuse ‘Saloon’ aan de Hengouwenkaai in het Brusselse Molenbeek gaan testen op een 25 meter lang parcours. “Een op de vijf consumenten die de fiets test, is verkocht”, aldus de CEO, die plannen heeft om dergelijke ‘Saloons’ te openen in Amsterdam, Parijs en Berlijn.

Met Cowboy zijn de drie partners niet aan hun proefstuk toe. Al was hun voorgeschiedenis minder succesvol. Adrien Roose en Karim Slaoui stonden aan de wieg van Take Eat Easy, de maaltijdkoerierdienst die razendsnel Brussel, Parijs, Londen en zelfs Madrid veroverde maar uiteindelijk failliet ging omdat grote concurrent Deliveroo nóg veel sneller groeide en de hele markt inpalmde. Ook Tanguy Goretti heeft er al een mislukt zakenavontuur opzitten: hij moest zijn autodeeldienst Djump, een vroege concurrent van Uber die vooral in Frankrijk succes had, opdoeken na gewelddadig protest van taxichauffeurs en het feit dat Frankrijk die dienstverlening illegaal verklaarde.