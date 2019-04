Jacht op 140 terroristen om nieuwe aanslagen te vermijden

Wie waren de zelfmoordcommando’s?

De rust is nog niet teruggekeerd in Sri Lanka. Bijna 10.000 soldaten staan er paraat om de veiligheid van de bevolking te garanderen nadat er op paaszondag 253 doden vielen tijdens verschillende bomaanslagen op kerken en hotels. De politie zou al 76 mensen opgepakt hebben, maar volgens de Sri Lankaanse president Maithripala Sirisena zijn ze nog zoek naar 140 anderen. Het zou onder meer gaan om jongeren die al sinds 2013 banden zouden hebben met Islamitische Staat.

Het gevaar is dus nog niet geweken en daarom geldt in heel het land nog steeds een avondklok. Ook kerken blijven gesloten en aartsbisschop Malcolm Ranjith kondigde aan dat er voorlopig geen misvieringen zullen plaatsvinden. Uit vrees voor nieuwe aanslagen vraagt de overheid alle religieuze groepen immers om thuis te bidden. Maar ondanks die waarschuwing trokken gisteren weer honderden moslims naar hun moskee in de hoofdstad Columbo voor het vrijdaggebed.

Ook moslims geviseerd

Volgens informatie van de inlichtingendiensten zouden er nieuwe aanwijzingen zijn dat islamitische groepen aanslagen zouden willen plegen op soefistische moskeeën. De soefisten worden door radicale moslims namelijk als vijanden beschouwd, omdat ze zich tolerant opstellen ten opzichte van andere godsdiensten.

Door het nog steeds dreigende gevaar hebben verschillende landen ondertussen hun reisadvies voor Sri Lanka aangepast. De Verenigde Staten, China, Zuid-Korea en Australië verscherpten hun advies en Nederland haalt al zijn vakantiegangers terug uit Sri Lanka. Ook bij ons raadt Buitenlandse Zaken alle niet-essentiële reizen af omdat “nieuwe aanslagen in het land niet kunnen worden uitgesloten. Er is een verhoogde kans op spanningen tussen de gemeenschappen..