Tankbeurt was in jaren zo duur niet

Vanaf vandaag kost een liter benzine 95 E10 maximaal 1,565 euro aan de pomp, een stijging van 3 cent. Het is al van juli 2015 geleden dat de prijs nog hoger stond, zo blijkt uit de gegevens op de website van petroleumfederatie Petrolfed. Ook benzine 98 (E10) wordt duurder: de maximumprijs gaat 2,7 cent hoger tot 1,647 euro per liter. Donderdag waren ook dieselrijders er al aan voor de moeite: een liter diesel werd dan 1,9 cent duurder en kost sindsdien maximaal 1,567 euro per liter, het hoogste peil sinds eind november vorig jaar.

Na de piek van de brandstofprijzen in oktober vorig jaar – diesel bereikte toen zelfs zijn hoogste prijsniveau ooit – waren de prijzen aan de pomp heel even gedaald. Maar sinds begin dit jaar zitten de prijzen voor diesel en benzine opnieuw in de lift. Johan Mattart van brandstoffenfederatie Brafco wijst voor de nieuwste prijsopstoot naar de Amerikaanse president Donald Trump: “Begin deze week zei hij de straffen tegen Iran nog aan te scherpen. Er mag geen petroleum uit Iran meer worden gebruikt. Dus daalt het olieaanbod.”

Volgens het Internationaal Energie Agentschap haalde Iran in mei vorig jaar nog 1,7 miljoen vaten olie per dag op, deze maand zijn er dat nog hooguit 1,1 miljoen.

Aanbod daalt

Dat dalende olieaanbod is trouwens de rode draad doorheen alle prijsstijgingen van de voorbije maanden. Begin dit jaar besliste de OPEC, het kartel van olie-exporterende landen, om de productie te verminderen. Saoedi-Arabië draaide zijn oliekraan zelfs wat forser dicht dan het land eerst had gezegd: pompten de oliesjeiks in november nog een recordaantal van 11,1 miljoen vaten olie per dag op, dan waren dat er in maart nog maar 9,8 miljoen. Intussen is de olieproductie in Venezuela – het land met de grootste olievoorraad ter wereld – zo goed als volledig in elkaar gestuikt als gevolg van de politieke instabiliteit en de enorme crisis in het land. En ook in Libië – dagelijks goed voor zo’n 800.000 vaten olie – woedt al enkele weken een oorlog tussen regeringsgezinde milities en troepen van krijgsheer Khalifa Haftar. En dat voelen wij dus allemaal in onze portefeuille.