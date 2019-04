Het graf van Franco

Al jaren is de herbegrafenis van de voormalige dictator een twistpunt in Spanje. Hij ligt begraven in het monument “de Vallei der Gevallenen”, niet ver van Madrid. In het mausoleum liggen ook de – anonieme – lichamen van de internationale brigadisten die gedood werden in de strijd tegen Franco’s troepen. Hun nabestaanden willen het lijk van Franco er weg. Bovendien is het een bedevaartsoord voor neofascisten geworden. De uittredende premier dreef de stemming door, zodat de herbegrafenis in juni zal plaatsvinden.

Dat Sànchez de knoop durfde door te hakken, leverde hem veel lof op. Maar nogal wat Spanjaarden met nostalgie naar de tijd van de dictator reageren ontzet. Vooral dan de conservatieve Partido Popular van voormalig premier Mariano Rajoy, ooit opgericht door een minister die diende onder Franco. Maar net als in het migratiedossier waarin ook PP forse taal spreekt, is het Vox dat de meeste Franco-liefhebbers lokt. De verliezer van de verkiezingen dreigt de PP te worden, dat op een jaar een derde van haar kiezers verloor en flirt met 20 procent.