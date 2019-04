Onze reporter rijdt mee langs de route naar succes met Genk-trainer Philippe Clement

Time is money, zeker in Play-off 1, en al helemaal voor Philippe Clement (45), met Genk en route voor de vierde titel in het nog jonge bestaan van de club, zijn eerste in amper twee jaar als hoofdcoach. En dus deed uw krant een tijd- én benzinebesparend gesprek: op een normale werkdag van de competitieleider reden wij mee met de hoofdtrainer, langs de weg naar het succes van de Limburgse fusieclub. Met haltes langs Pozuelo, Heynen, Propere Handen, het revolu­tionaire in zijn voetbal, foute percepties en zijn eigen toekomst. “Eigenlijk ben ik liever trainer dan speler.”