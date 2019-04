Frustratie en ergernis bij Standard: “Wat Bölöni zei, was niet proper”

Ergernis voor het fysieke spel van Antwerp, schuldgevoelens na een mislukte strafschop, frustratie omdat er sprake was van provocaties: bij Standard kon niemand gelukkig zijn na de 2-1-nederlaag. Met ­name Zinho Vanheusden moest zich achteraf op de lippen bijten.

LEES MEER. Antwerp - Standard even stilgelegd nadat Preud’homme werd bekogeld met bier: “Was dit nu echt nodig voor een paar bekers?”

“We verdienen gewoon niet om hier te verliezen.” Het beteuterde gezicht waarmee Zinho Vanheusden achteraf de Bosuil verliet, sprak boekdelen. De van Inter gehuurde verdediger had gescoord – “Ik gebaarde naar Marin dat ik de bal wilde en ik plaats hem met opzet tussen de benen van Bolat – maar heel gelukkig werd hij daar niet van. “Ik ben ontgoocheld, kwaad”, zei Vanheusden voor wie het nog een bewogen avond werd na zijn gelijkmaker. Laat in de tweede helft kreeg hij geel voor een vermeende duik en na de match kreeg hij het aan de stok met Laszlo Bölöni.

Toen de Roemeen hem na de match in de mixed zone passeerde, leek de lucht even te bevriezen. Geen van beiden gunde elkaar nog een blik. “Dat geel, dat was erg. Ik word getackeld en ik kreeg geel. De ref heeft zich na de match geëxcuseerd. Spijtig. En dat akkefietje? We weten hoe zij de zaken afhandelen. Ik kan en mag er niet te veel op in gaan. Maar wat hij (Bölöni, nvdr.) gezegd heeft, is niet echt proper.”

Vanheusden moet met lede ogen toezien dat Standard nu vierde staat, zelfs mét de punten van de gestaakte match tegen Anderlecht. “Er zijn nog vier matchen en Antwerp staat maar één punt voor. Wij gaan er alles aan doen om derde te worden. Nogmaals, we verdienen het gewoon niet om hier te verliezen. Deze nederlaag doet nog meer pijn dan tegen Genk en Club Brugge. Door de omstandigheden. We kwamen goed uit de kleedkamer en speelden onze beste helft dit seizoen tegen Antwerp. Maar bij 1-1 missen we een strafschop. En dan wordt het 2-1. Wij proberen te voetballen, zij doen het op hun manier. Ze spelen vaak op het randje. Fouten, hun gedrag, ik heb niet veel zin om erover te praten. We moeten onze rug rechten en winnen van Anderlecht.”

Emond biedt excuses aan

Terwijl bij Antwerp een strafschop werd omgezet door ­Mbokani, ondanks de klagende Lamkel Zé, miste Emond voor het eerst dit seizoen een penalty . En dus voelde de spits van Standard zich duidelijk schuldig. Vooral omdat hij de rebound ook over mikte. “Ik neem alle verantwoordelijkheid. Excuses aan ploegmaats en supporters, het was een keerpunt. Indien ik die penalty wel maakte, zag het er helemaal anders uit.” Niet dus. Het is zoals Senna Miangue nog zei: “We moeten een reset doen en deze match zo snel mogelijk vergeten.”