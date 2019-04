Meer dan 900 personen aan universiteiten in Los Angeles in quarantaine wegens risico op mazelen

In Los Angeles werden nu al meer dan 900 studenten en medewerkers van twee universiteiten tijdelijk in quarantaine geplaatst omdat ze mogelijk besmet raakten met de mazelen. Dat hebben de gezondheidsautoriteiten laten weten. Aan de betrokken personen is gevraagd om thuis te blijven. Het gaat om een van de omvangrijkste quarantainebevelen uit de geschiedenis van Californië.

De maatregelen kwamen er nadat bleek dat twee van de vijf mensen die gediagnosticeerd werden met de mazelen studenten waren aan de California State University (Cal State L.A) en de University of California in Los Angeles (UCLA). Alles samen kregen meer dan 900 personen die niet onmiddellijk een bewijs van vaccinatie konden voorleggen, orders om thuis te blijven. Intussen zouden nog zo’n 700 van hen in afzondering vertoeven.

Indien blijkt dat nog andere mensen op de campussen besmet zijn geraakt met de mazelen, wordt de quarantaine mogelijk uitgebreid, indien nodig tot het einde van dit schooljaar.

Dodelijke complicaties

Mazelen is een van de besmettelijkste ziektes ter wereld en kan ernstige of zelfs dodelijke complicaties veroorzaken (encefalitis, longontsteking, verlies van gezichtsvermogen). De ziekte verspreidt zich via hoesten en niezen, maar het virus kan nog twee uur lang in de lucht overleven nadat de zieke de ruimte heeft verlaten. Indien een patiënt bijvoorbeeld een tafel of deurknop aanraakte, kan hij op die manier alsnog de ziekte doorgeven.

De Verenigde Staten kampen op dit moment met de ergste mazelenepidemie sinds 2000. Het Amerikaanse CDC (Centers for Disease Control and Prevention) liet recent weten dat dit jaar al 695 gevallen van de mazelen werden geregistreerd.