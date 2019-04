Bouwsector steekt drugscriminelen handje toe

De netwerken in grotere witwasdossiers zijn verder geprofessionaliseerd, stelt de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) vast. Een drugsdealer die pakweg een miljoen euro aan cocaïne-inkomsten wil witwassen, kan vandaag kiezen uit een uit­gebreid scala aan wegen om te bewandelen. Een van de routes die recent aan populariteit heeft gewonnen, is de ‘compensatietechniek’, meer bepaald via de bouwsector. Dat schrijft De Standaard zaterdag. Ook De Tijd bericht over de cijfers van de antiwitwascel.

De techniek houdt in dat witwassers illegaal drugsgeld verzamelen en doorsluizen naar malafide bouwbedrijven. Die gebruiken dat geld om clandes­tiene werkkrachten cash uit te betalen. De ­eigenaars delen de opbrengst van het bouwproject niet rechtstreeks met de drugscriminelen, maar gaan een stap verder: ter compensatie kopen ze er (voor­namelijk) in China producten mee. Die worden per container naar Antwerpen verscheept en komen hier terecht in winkels die onder controle staan van die drugscriminelen. Het cocaïnegeld is witgewassen en kan worden gebruikt voor investeringen in vastgoed, de aankoop van luxewagens, juwelen, enzovoort.

In haar jongste jaarverslag analyseert de CFI de witwastechnieken. De cel kreeg vorig jaar 33.445 meldingen van verdachte transacties, een record. 933 dossiers werden doorgegeven aan het openbaar ministerie, goed voor 1,7 miljard euro.