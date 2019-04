Elon Musk krijgt strenge Twitterregels opgelegd door Amerikaanse beurswaakhond

Elon Musk en de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC hebben overeenstemming bereikt over het Twittergebruik van de Tesla-topman. Beide partijen laten vrijdag aan de rechter weten dat ze een schikking hebben getroffen.

De SEC legde Musk en Tesla eerder boetes op voor het via Twitter verspreiden van misleidende koersgevoelige informatie over het autobedrijf. Ook moest Musk een aparte voorzitter aanstellen, een functie die hij er tot dan toe erbij deed. In ruil voor toezeggingen over zijn toekomstige Twittergebruik hoefde hij niet terug te treden als topman.

Volgens de SEC hield Musk zich niet aan de afspraken. De rechter gaf de Tesla-topman en de toezichthouder in eerste instantie twee weken de tijd om er onderling uit te komen. De deadline werd op verzoek van de betrokken partijen verlengd tot 25 april. Beide partijen lieten donderdag echter weten nog een aantal dagen extra nodig te hebben.

Afspraken aangescherpt

De afspraken zijn nu verder aangescherpt. Zonder toestemming van het juridische team van Tesla mag Musk geen nieuwe informatie delen over onder meer de financiële resultaten van het bedrijf, mogelijke overnames, productieaantallen en nieuwe bedrijfstakken.

De SEC zat Musk achter de broek nadat hij via Twitter aankondigde dat hij Tesla van de beurs wilde halen en zei daar ook de fondsen al voor te hebben, terwijl dat niet zo was. Later zaaide hij verwarring met een tweet over productieaantallen.