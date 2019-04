Luchtverkeersleiders mogen dit weekend dienst niet weigeren, anders krijgen ze boete

Een rechter in kort geding heeft vrijdagavond aan Skeyes opgelegd om de luchtverkeersleiding te garanderen tot en met dinsdagochtend. Als het bedrijf dat niet kan verzekeren, dan moet het een dwangsom van 250.000 euro per uur onderbreking betalen. Dat bevestigen de woordvoerders van de luchthaven van Luik en van het bedrijf LACHS.

De uitspraak komt er nadat twee bedrijven actief op de luchthaven van Luik - Liege Cargo Handling Services (LACHS) en Cargo Airlines (CAL) - een kort geding hadden aangespannen.

De twee zijn van plan om dinsdag een nieuw kort geding in te dienen bij de ondernemingsrechtbank van Luik. “Maar in tussentijd had onze advocaat onderzocht of het niet mogelijk was om al dwangsommen op te leggen”, preciseert David Alexis, adjunct-directeur-generaal van LACHS. “Die gelden tot en met maandag, de nacht incluis”.

Bij Skeyes heerst er al weken sociale onrust, uit protest tegen de werkdruk en arbeidsorganisatie. Doordat er te weinig luchtverkeersleiders beschikbaar waren, moest het vliegverkeer van en naar ons land al verschillende malen voor enkele uren stilgelegd worden. Dat gebeurt vooral ‘s nachts, waardoor er vooral gevolgen zijn voor cargomaatschappijen, in het bijzonder op de luchthaven van Luik.