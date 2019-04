Advocaat laat doorschemeren waar biecht van spijtoptant Dejan Veljkovic zoal over ging: “Bestuur en coaches werkten eigen club tégen voor geld”

Kris Luyckx (48), advocaat van voetbalmakelaar en spijtoptant Dejan Veljkovic in operatie Propere Handen, heeft laten doorschemeren waar de biecht van zijn cliënt bij het federale parket zoal over ging. Volgens Luyckx werden meerdere bestuursleden en coaches in het zwart betaald om minder goede spelers toch aan te trekken bij hun club. Dat zegt hij in een interview met Het Laatste Nieuws.

Luyckx heeft recht van spreken: als advocaat van Dejan Veljkovic drong hij zelf aan bij het gerecht voor een deal met zijn cliënt. De spelersmakelaar, die een celstraf van 15 jaar riskeerde, zou zijn boekje opendoen in ruil voor strafvermindering.

In detail treden kan Luyckx nog niet over de biecht van de spilfiguur in operatie Propere Handen - “geheim van het onderzoek”, noemt hij het zelf. Toch licht hij al een tipje van de sluier: volgens hem zijn er in het voetbal bestuursleden en coaches die liever zichzelf persoonlijk verrijken dan hun club te versterken.

“Ze zetten constructies op tégen hun eigen ploeg”, aldus Luyckx. “Er schieten me meteen zes of zeven namen te binnen van bestuursleden en coaches die tienduizenden euro’s kregen om een niet zo goede speler tóch aan te trekken.”

Operatie Propere Handen is een grootschalig onderzoek naar illegale geldstromen in het voetbal. Nadat het federale parket besloot telefoongesprekken van (onder meer) spilfiguur Dejan Veljkovic af te luisteren, ging een hele beerput open. Zo kwam onder meer aan het licht dat KV Mechelen eind vorig seizoen geprobeerd heeft tegenstander Waasland-Beveren om te kopen om niet te moeten degraderen.