Mysterie: hoe geraakt Kim Jong-un aan zijn gepantserde limousines?

Tijdens het bezoek van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zijn vraagtekens gerezen rond de gepantserde limousines waarin hij vervoerd wordt. De verkoop van luxegoederen aan Noord-Korea is door de VN verboden en Daimler, het merk van de voertuigen, ontkent aan het land verkocht te hebben. Waar komen ze dan vandaan?

Kim Jong-un kwam woensdag met de trein toe in het station van Vladivostok. Daar stonden twee van zijn gepantserde limousines op hem te wachten, om de Noord-Koreaanse leider vervolgens naar de ontmoeting met president Vladimir Poetin te brengen.

Foto: AP

De top zit er inmiddels op, maar er zijn wel vragen gerezen over de luxueuze limousines waar de Noord-Koreaanse leider in rondgereden wordt. Dat zijn telkens dezelfden en ze lijken hem dus wel degelijk toe te behoren. Maar dan stelt de vraag zich hoe het land die heeft kunnen kopen, want de VN heeft een verbod ingesteld op de verkoop van luxegoederen aan het land om druk te zetten op Noord-Korea om het nucleaire programma stop te zetten.

Een antwoord vinden op die vraag lukt al niet bij Daimler, de fabrikant van de limo’s. “We hebben helemaal geen idee hoe die voertuigen in Noord-Korea geraakt zijn”, zegt woordvoerder Silke Mockert. “Voor Daimler is de correcte uitvoer van producten volgens de letter van de wet een fundamenteel principe in de handelsactiviteiten.”

Geen officiële klant

Daimler is gevestigd in Stuttgart en is een van de grootste en meest prestigieuze autobedrijven. Het voert auto’s uit naar alle uithoeken van de wereld, maar Noord-Korea is geen officiële klant. “Al meer dan 15 jaar doen wij geen zaken met het land. We voeren zelfs controle uit op de leveringen om te vermijden dat onze wagens er toch belanden.”

De enige mogelijkheid lijkt dan dat het gaat om gebruikte limousines, die door iemand anders aangekocht worden en doorverkocht of geschonken worden aan het land. “Dat is buiten onze macht en verantwoordelijkheid” zegt Mockert.