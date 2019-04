Wie moet tijdens de bekerfinale de geschorste Roman Yaremchuk doen vergeten bij AA Gent?

Gentse fans tellen al maandenlang af en komende woensdag is het eindelijk zover. AA Gent ontmoet dan in het Koning Boudewijnstadion KV Mechelen, met als inzet de Croky Cup. Voor deze cruciale partij kan Jess Thorup evenwel geen beroep doen op Roman Yaremchuk, de Oekraïense aanvaller die dit seizoen quasi onafgebroken in de basiself van de Deen voorkwam. Wij vroegen aan ex-Buffalo Mbaye Leye hoe het gemis van Thorup’s favoriete centrumspits opgevangen kan worden.