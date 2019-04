Moeder wurgt zoontje (2) omdat hij haar stoorde tijdens vrijpartij

In de buurt van de Italiaanse stad Cassino is een peuter een tragische dood gestorven. Het jongetje van twee jaar was gewurgd door zijn eigen moeder, zo blijkt nu uit onderzoek van de politie.

Het drama vond plaats op 17 april in de buurt van de stad Cassino, ten zuiden van Rome. De kleine Gabriel (2) werd gewurgd door zijn moeder Donatella (28), die net op het punt stond om in bed te duiken met haar vriend.

Naar eigen zeggen ging ze door het lint door het gehuil van het jongetje. Haar vriend Nicola zat erbij en keek ernaar. Hij ondernam geen enkele poging om haar tegen te houden.

Cassino, Gabriel strangolato perché disturbava i genitori amanti https://t.co/9eow1Lnycl — informazione interno (@infoitinterno) 27 april 2019

Opzettelijke doodslag

Na de vreselijke daad deden beide ouders alsof het om een ongeluk ging. Maar volgens de Italiaanse krant La Repubblica had de politie al snel door dat ze logen. Speurders arresteerden Donatella en Nicola op verdenking van opzettelijke doodslag.

Niet veel later bekende de moeder de feiten tijdens een ondervraging. Maar ze schoof een groot deel van de schuld ook in de schoenen van haar vriend. “Hij deed niets omdat het hem niets kon schelen”, verklaarde ze. “Oké, ik heb het kind vermoord. Maar hij is niet eens tussengekomen.”

Na de gruweldaden is de hele gemeente Piedimonte San Germano, waar de peuter om het leven kwam, in diepe rouw. Bij de begrafenis gaf de burgemeester een emotionele speech: “Dit nooit meer!”