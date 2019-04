Bejaarde vrouw (83) komt om het leven in woningbrand, twee zonen gewond

Begijnendijk - In het Vlaams-Brabantse Begijnendijk is zaterdagochtend een 83-jarige vrouw om het leven gekomen in een woningbrand. Haar twee zonen raakten allebei gewond, klinkt het bij de brandweer van Aarschot.

De brand ontstond zaterdag iets voor 9.30 uur in het huis aan de Sleutelbaan in Begijnendijk. De brand ontstond in de keuken, mogelijk door een brandende sigaret, en daar werd het lichaam van de vrouw ook aangetroffen door de brandweer.

Haar twee zonen, waarvan er één bij haar woonde, waren ook in de woning toen de brand uitbrak en werden met ademhalingsmoeilijkheden naar het ziekenhuis gebracht.

De toegesnelde brandweer had het vuur snel onder controle, maar is nog altijd ter plaatse. De woning is onbewoonbaar verklaard. Een deskundige werd door het parket van Leuven naar Begijnendijk gestuurd om de omstandigheden te onderzoeken.