Minstens dertien doden bij mijnongeluk in oosten van Oekraïne

Het ongeval dat zich voordeed in een steenkoolmijn in het oosten van Oekraïne, heeft aan zeker dertien mensen het leven gekost. Dat hebben lokale autoriteiten zaterdag meegedeeld. Er bestaat nog onduidelijkheid over het lot van vier andere mijnwerkers.

Het ongeval deed zich voor in de Jurjiwka-mijn in Lutuhyne. Een deel van de mijn stortte in, vermoedelijk als gevolg van een methaanexplosie die donderdag plaatsvond.

De mijn ligt in de niet-erkende volksrepubliek Luhansk, in het oosten van Oekraïne, waar al sinds 2014 een oorlog woedt tussen pro-Russische separatisten en het Oekraïense leger.

De mijnen in het Donbass-gebied behoren tot de diepste en gevaarlijkste van de wereld.