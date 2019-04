Vrijdagavond klopte Antwerp Standard met 2-1, waardoor The Great Old na zes speeldagen in Play-off 1 al 13 op 18 tellen. Maar later dit weekend zijn er ook nog AA Gent-Racing Genk en Club Brugge-Anderlecht. Negen voorspelbare uitkomsten van twee wedstrijden die alweer van vitaal belang zijn in de strijd om de titel. Dit zijn de onvoorspelbare kronkels die we dit weekend nog kunnen zien in Play-off 1.