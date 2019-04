Nieuwe beelden tonen het moment waarop terrorist zichzelf opblaast in hotel

Er duiken meer en meer nieuwe beelden op van de daders van de terroristische aanslagen vorig weekend in Sri Lanka. De nieuwste beelden tonen hoe de zelfmoordterrorist van het Kingsbury Hotel in Colombo de avond voor de aanslag incheckt. De volgende ochtend wandelt de man rustig uit zijn kamer en gaat naar beneden. Even later blaast hij zichzelf op aan het ontbijtbuffet.