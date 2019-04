Open VLD schuift geen kandidaat-premier of minister-president naar voor: “Wij focussen op inhoud, niet op poppetjes”

Open VLD schuift voor de verkiezingen van 26 mei geen kandidaat-premier of kandidaat-minister-president naar voor. “We hebben een team van goede kandidaten. Als de bal in ons kamp komt, zullen we onze verantwoordelijkheid nemen. Maar het gaat voor ons in de eerste plaats om wat we willen doen en niet om wie het gaat doen”, zo zei Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten zaterdagochtend voor aanvang van de derde gewoon-doen-dag van haar partij in Mechelen. Mechels kopstuk Bart Somers verwoordt het zo: “We concentreren ons niet op de poppetjes, maar op de inhoud van het verhaal”.

STEMCHECK KLIMAAT. Ontdek hier welke partij het best bij jou past

De Vlaamse liberalen verzamelen zaterdag in Mechelen voor hun derde gewoon-doen-dag met als thema “Een land dat samenwerkt en samenleeft”. Federaal minister van Asiel en Migratie Maggie De Block komt er praten over haar migratiebeleid. Daarnaast discussieert de partij over haar veiligheidsplannen, houdt Sihame El Kaouakibi haar ‘maiden speech’ en reflecteert Guy Verhofstadt over Europa.

LEES OOK. Dit zeggen de partijen zelf over de strijd tegen de klimaatopwarming: vliegtaks en gratis openbaar vervoer

Vrijdag raakte bekend dat CD&V Hilde Crevits naar voor schuift als kandidaat-minister-president. Eerder had N-VA haar pionnen voor de posten van premier en minister-president al naar voor geschoven. Open VLD stapt niet mee in die strategie en schuift geen kandidaat-minister-president naar voor. “We hebben heel veel uitstekende kandidaten. We zijn een sterk team. En als de bal in ons kamp komt, zullen we zeker onze verantwoordelijkheid nemen”, aldus partijvoorzitster Rutten.

“We concentreren ons niet op de poppetjes, maar op het inhoudelijk verhaal”, vult Mechels kopstuk Bart Somers aan. “De inhoud is belangrijk. Voor ons gaat het om beleid, om oplossingen die werken en om mensen perspectief bieden”, aldus Somers.