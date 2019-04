Scheidsrechtersbaas geeft alsnog toe: “VAR had Genk geen strafschop mogen geven tegen Club Brugge”

Scheidsrechtersbaas Johan Verbist heeft vrijdagavond, bijna twee weken na de bewuste fase, toegegeven dat de videoref Genk in de topper tegen Club Brugge een onterechte penalty heeft toegekend. Zuur voor blauw-zwart, dat sindsdien moet achtervolgen in de titelstrijd én ook vorige week slachtoffer was van een arbitrale misser.

De topper tussen Racing Genk en Club Brugge op zondag 14 april - bijna twee weken intussen - was van kapitaal belang. Voor aftrap stonden de Bruggelingen op één puntje van de Limburgers. Bij winst konden ze de leiding overnemen. In de 55ste minuut caprioleerde de bal bij een 1-1-stand echter op vreemde wijze tegen de arm van Club Brugge-verdediger Brandon Mechele. Videoref Tim Pots greep in en kende Genk een penalty toe op basis van de nieuwe regels rond handspel die Talent & Elite Referee Manager Franck De Bleeckere hem heeft toegestuurd.

Het probleem is dat dit document niet volledig is. De uitzondering die Mechele had vrijgepleit, staat er niet in. Terwijl er in het FIFA-document wel gewag van wordt gemaakt. Navraag leerde dat De Bleeck­ere het in zijn uiteenzetting wel aanhaalde, maar dus niet vermeldde in de powerpointpresentatie die de refs kregen toegestuurd. Vandaar dat ref Boucaut en de ­videoref met de uitzondering geen rekening hielden.

Het nieuws dat de arbiters een misser begaan hadden, lekte enkele dagen na de topper al uit in onze krant. Toch hulden zowel scheidsrechtersbaas Johan Verbist als Frank De Bleeckere zelf zich daarna in stilzwijgen. De wekelijkse verklaring van de scheidsrechterlijke beslissingen van dat weekend kwam er zelfs niet.

Vrijdagavond laat - 12 dagen na datum - werd dat stilzwijgen eindelijk doorbroken. Op een communiqué op de website van de voetbalbond geeft scheidsrechtersbaas Verbist toe dat de videoref in de fout gegaan is. “De VAR had hier niet moeten tussenkomen. Op het moment dat Mechele de bal tegen de arm kreeg, ging het niet meer over het blokkeren van de bal maar om een ongelukkig contact van de bal op de arm. De strafschop had hier dus niet moeten toegekend worden”, klinkt het.

Zuur voor Club Brugge, dat enkele dagen geleden van diezelfde Verbist ook al te horen kreeg dat het team een strafschop onthouden werd in het 0-0-gelijkspel tegen Antwerp. Toen misten zowel de scheidsrechter als de videoref een duidelijke charge van Jelle Van Damme op Club Brugge-aanvaller Loïs Openda.