Ook De Wever looft plots CD&V: wordt het lelijke eendje weer een begeerde bruid?

Aan de vooravond van hun verkiezingscongres lijkt CD&V plots haar partners voor het uitkiezen hebben. Groen-boegbeeld Kristof Calvo zette een charme-offensief in richting CD&V-voorzitter Wouter Beke, N-VA-voorzitter Bart De Wever strooit met complimentjes naar zijn “concullega” Hilde Crevits. De christendemocraten hechten niet er allemaal niet te veel belang aan.

Bart De Wever zelf zou het niet anders gedaan hebben. Bij CD&V reageren ze met een quote van de Romeinse schrijver Vergilius: “Ik vrees de Grieken als ze met geschenken afkomen.” Om maar te zeggen, veel geloven ze niet veel van de plotse vrijages van de N-VA-voorzitter en het Groen-boegbeeld Kristof Calvo.

Die laatste heeft in een dubbelinterview in onze krant bijna uitsluitend toenadering gezocht tot CD&V. “Ik denk dat Groen en CD&V allebei oprecht op zoek zijn naar samenwerking en verbinding”, zei hij. Maar ook De Wever strooit uitgebreid met complimentjes aan het adres van Hilde Crevits, die gisteren door CD&V naar voren werd geschoven als kandidaat voor het Vlaams minister-presidentschap. “Een getalenteerde politica, waar ik veel respect voor heb. En een waardige sparring partner over onderwijs.” Voor de volledigheid: Crevits is zeker welkom in de Vlaamse regering die De Wever op de been wil brengen.

Alleen zijn ze bij CD&V nog lang niet vergeten dat De Wever maar al te graag laat uitschijnen dat hij hen niet nodig heeft. Eerst ruilde hij hen na hun belabberde score in voor SP.A in het Antwerps stadsbestuur. Daarna zette hij goed in de verf dat CD&V naar zijn smaak al te vaak op de rem is gaan staan voor de “noodzakelijke economische hervormingen” in de Vlaamse en federale regeringen.

Vlaams fractieleider Peter Van Rompuy (CD&V) verkondigt dan ook al langer dat de N-VA voluit voor een Vlaamse Bourgondische coalitie met SP.A en Open VLD gaat. “Dat hebben verschillende socialisten mij al verteld.”

Groen heeft van haar kant vaak genoeg geschoten op de felgeplaagde klimaatminister Joke Schauvliege (CD&V) en de asociale regering Michel. De toenaderingspoging van Calvo is dus vooral een zoektocht naar partners voor een anti-N-VA-coalitie.

Maar goed, zelfs de meest vrijblijvende complimenten kunnen een opsteker zijn voor CD&V. De partij zit niet lekker in de campagne en heeft er net haar slechtste peiling ooit op zitten. Dat ze toch nog in het midden van het bed ligt op de vooravond van hun verkiezingscongres kan dan maar helpen.