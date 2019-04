Slachtoffer buiten levensgevaar na gewelddadige overval in Torhout

Torhout - Het slachtoffer van een diefstal met geweld vrijdagmiddag in Torhout, verkeert niet meer in levensgevaar. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De toestand van de man blijft wel ernstig.

De feiten speelden zich vrijdag tussen 13 en 14 uur af op een parking in het centrum van Torhout. Daar werd het slachtoffer vermoedelijk door meerdere daders beroofd. Tijdens de overval werd geweld gebruikt, want het slachtoffer werd zelfs in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Wellicht kreeg de man messteken te verwerken, maar dat wil het parket niet bevestigen.

De daders zouden de vlucht genomen hebben met een voertuig, maar over de buit is nog niets bekend. Het parket vorderde een onderzoeksrechter om de diefstal met geweld te onderzoeken. Op vraag van de onderzoeksrechter wordt geen verdere informatie over de feiten vrijgegeven. “Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt volop”, klinkt het bij het parket.