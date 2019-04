Wij vonden drie Gentse wandelende voetbalencyclopedieën die alle vier bekerfinales bijwoonden. Ook die van 1964 tegen Diest

Een bekerfinale is een onvergetelijk evenement, voor heel wat voetbalfans vaak zelfs een unieke ervaring. Maar voor deze drie heren is de bekerfinale tussen AA Gent en KV Mechelen geen primeur. Meer zelfs: Roland Lebuf, Patrick Lips en Marcel Prim beleefden elke finale in de Gentse clubgeschiedenis van op de eerste rij. Op 1 mei ronden ze dus de kaap van vijf Gentse bekerfinales. Een nostalgische terugblik met deze drie Gentse “bekeranciens”.