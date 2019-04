“Eentje voor in de geschiedenisboeken”: foto van gehurkte jonge vrouw voor haatdragende betogers gaat viraal

Een foto van een jonge vrouw die tijdens een betoging poseert met een stralende glimlach, gaat viraal. Op korte tijd kreeg de foto al meer dan 400.000 likes op Instagram. Op Twitter werden er al meer dan 150.000 likes uitgedeeld voor de foto.

Shaymaa Ismaa’eel trok vorig weekend naar de Islamic Circle of North America, een conventie in Washington DC in Amerika. Toen ze daar aan kwam, zag ze een groep betogers staan, die protesteerden tégen moslims, het islamitische geloof en de profeet Mohammed. Ook toen ze de conventie weer verlieten, stonden de betogers er nog, met onder andere kartonnen borden met daarop geschreven: “Islam is een religie van bloed en moorden”.

Shaymaa was verbaasd door al die haat. Maar ze besloot er iets positief uit te halen. De jonge vrouw vroeg een vriendin die mee was om een foto van haar te nemen terwijl ze poseerde voor de betogers. “Ik wilde hun haat bevechten met vriendelijkheid”, vertelt de 24-jarige moslima aan CNN. “Ik wou dat ze mijn gezicht zouden zien, maar er gewoon voorbij wandelen, was niet voldoende.” Met de grootste glimlach ging ze voor de betogers zitten, die haar allerlei beledigingen begonnen toe te roepen. Een van de betogers zei dat ze haar gezicht volledig moest bedekken. Een anderen zei haar dat ze in een sekte zit door in haar ‘pyjama buiten rond te lopen’. Shaymaa bleef zitten, waarna de foto werd gemaakt en op Instagram en Twitter werd gezet. Ze zette er een quote bij van de profeet Mohammed: “Vriendelijkheid is een teken van geloof. Zij die niet vriendelijk zijn, hebben geen geloof”.

In geen tijd ging de foto zowel op Twitter als op Instagram viraal.

“Liefde tegen onverdraagzaamheid”

Op Twitter zette Shaymaa er het volgende commentaar bij: “Op 21 april glimlachte ik in het gezicht van onverdraagzaamheid en liep ik daarna weg met een gevoel van voldoening.” Die 21ste april was blijkbaar niet de eerste dag dat de betogers de Islamitische conventie wilden verstoren. Ook een dag eerder had Shaymaa hen al opgemerkt. Tijdens lezingen en workshops van de conventie kon ze de betogers maar niet uit haar hoofd zetten. Veel andere bezoekers van de conventie waren van streek en wisten niet hoe ze moesten reageren op de protesten en haatdragende boodschappen. Shaymaa deed het uiteindelijk een dag later dus op een ludieke manier.

“Ik wilde dat ze mijn glimlach zouden zien, dat ze zouden zien hoe blij ik was om mezelf te zijn en om rond te lopen als moslimvrouw”, zegt ze nog. “Ik wilde hen tonen dat we vriendelijk gaan blijven en dat we ons niet gaan excuseren voor wie we zijn, en dat we zullen blijven de liefde verspreiden in het gezicht van de onverdraagzaamheid.”

De meeste reacties op Twitter zijn er alleszins ook van veel liefde: “Deze foto moet in een museum, hij is historisch”, of ook “de mooiste foto die het internet tot nog toe verspreidde”. Anderen denken dat de foto over een paar decennia terug te vinden zal zijn in geschiedenisboeken.

Op haar hoede

Het is niet de eerste keer dat Shaymaa zo’n foto maakte, zegt ze aan CNN. “Ik deed het ook eens in 2017, in een gelijkaardige situatie. Ook toen was de boodschap hetzelfde: ik lach in het gezicht van de onverdraagzaamheid.”

De jonge vrouw is nu wel verbaasd over de aandacht die haar foto heeft gekregen. “Ik ben meestal zeer verrast als een foto 200 likes haalt”, zegt ze. Nu zijn het er meer dan 400.000, op Instagram alleen al. “Maar het is verfrissend om te zien hoeveel mensen mij steunen.” Al is ze ook op haar hoede; ook haar moeder waarschuwde haar al. “Dat soort mensen zijn niet altijd de meest vriendelijke. En zowel ik zelf als mijn familie hebben al vaak te maken gehad met intimidatie of discriminatie.”