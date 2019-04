Roemeense legende maakt Ajax-fans warm voor aanwinst Razvan Marin: “Ik zei vijf jaar geleden al dat hij op Xavi van Barcelona lijkt”

Razvan Marin maakt dit seizoen nog rond met Standard, maar dan trekt de middenvelder naar Ajax. De Nederlandse topclub legt 12,5 miljoen euro op tafel voor de 22-jarige Roemeen. Hoog tijd dus om legende Gheorghe Hagi voor de camera te halen, dachten ze in Amsterdam.

Hagi ontpopte zich in de jaren 90 tot een cultheld. Hij toverde onder andere bij Barcelona en Galatasaray. Momenteel is Hagi coach van FC Viitorul, waar hij zijn zoon Ianis onder zich heeft. De 20-jarige middenvelder werd dit seizoen gelinkt aan onder andere Genk en Standard.

Marin speelde tot 2017 voor Viitorul en dus kent Hagi hem erg goed. “Hij is een nummer 8, een middenvelder met veel talent”, aldus Hagi. “Hij is tweebenig, creatief, technisch en kan ook makkelijk scoren. Ik zei vier, vijf jaar geleden al, toen hij bij ons debuteerde, dat hij veel op Xavi van Barcelona lijkt. Xavi is natuurlijk Xavi, maar Razvan heeft een beetje dezelfde stijl. Heel creatief. Ik ben trots dat Marin hier gaat spelen.”

Een stevige vergelijking van de Roemeense legende. Afwachten of Marin het kan waarmaken bij Ajax.