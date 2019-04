Moeder houdt in alle stilte een afscheidsplechtigheid voor vermoorde Daniel (9)

Ranst / Anderlecht / Brussel - In een Brusselse moskee heeft de familie in alle stilte een afscheidsplechtigheid gehouden voor Daniel, de 9-jarige jongen die deze week vermoord werd in een asielcentrum in Broechem. Maandag wordt zijn lichaam naar Libanon overgebracht. Zijn moeder wil met hem meereizen.

Op vraag van de familie van de vermoorde jongen werd zaterdagmiddag om 14 uur een intieme plechtigheid gehouden in de Imam Reda-moskee, in de Brusselse gemeente Anderlecht. Dat is een kleine moskee, en er waren slechts enkele mensen bij aanwezig. Dat waren vooral familieleden.

Er was vooraf weinig ruchtbaarheid gegeven aan de plechtigheid. Zo was ook de Moslimexecutieve niet op de hoogte gebracht.

Ook Amani C. (26), de moeder van de jongen, werd door twee agenten naar de moskee gebracht. Ze zou het gezelschap gekregen hebben van enkele familieleden. “De moeder bleef de hele tijd bij de kist”, zegt VRT-journalist Majd Khalifeh op Twitter.

Na de plechtigheid werd de kist met het lichaam van de jongen terug naar het mortuarium gebracht.

Nog nooit maakte ik zo’n triestig afscheid mee. De kist van de 9-jarige #Daniël kwam aan in een bijna lege moskee. Later kwam de moeder aan samen met haar broer en nicht. Ook de imam en enkele mannen waren aanwezig in de moskee.



Moeder bleef heel de tijd bij de kist. #Broechem pic.twitter.com/2bUHayWD1s — Majd Khalifeh (@Majd_Khalifeh) 27 april 2019

De jongen zal begraven worden in Libanon, waar zijn vader woont. Volgens de familie van de vader zal het lichaam maandag daarheen worden overgevlogen.

Het Antwerpse parket, dat geen commentaar kwijt wil over het lopende onderzoek, heeft het lichaam vrijdag vrijgegeven. De onderzoeksrechter heeft ook toestemming gegeven om het lichaam naar Libanon te brengen. “De beide ouders van de jongen zijn samen overeengekomen dat de jongen daar begraven moet worden”, zegt het parket.

De moeder zou volgens verschillende bronnen maandag willen meereizen naar Libanon. Dat ze niet langer in ons land wil blijven, maakte ze ook al duidelijk in Het Nieuwsblad.

Schoolfeest afgelast

Op hetzelfde moment werd ook in basisschool De Springplank in Broechem, waar Daniel school liep, een herdenkingsplechtigheid gehouden. Normaal zou de school vandaag het jaarlijkse schoolfeest vieren. Uit respect voor Daniel werd dat feest afgelast.

In plaats daarvan werd om 14 uur een rouwmoment gehouden, waarop alle kinderen en ouders werden uitgenodigd. De school hing witte ballonnen aan de schoolpoort, als teken van rouw.

Het Antwerpse parket heeft vijf Palestijnse mannen gearresteerd, op verdenking van de gijzeling en de moord op Daniel. Mogelijks werd de jongen ontvoerd door mensensmokkelaars die geld eisten van de familie, en liep de kidnapping verkeerd.