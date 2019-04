‘Gele hesjes’ opnieuw op straat in Parijs en Straatsburg, ook Belgen en Duitsers aanwezig

Ook na de toegevingen van president Emmanuel Macron, zijn zaterdag in Frankrijk “gele hesjes” op straat gekomen. In Parijs vinden twee protestmarsen plaats en in Straatsburg zijn volgens de nieuwszender BFMTV ongeveer 2.000 mensen samengekomen om te protesteren tegen “de presidentiële blabla”.

In Parijs krijgen de gele hesjes zaterdag het gezelschap van de rode hesjes van de vakbond CGT. De actievoerders houden in de hoofdstad ook halt bij verschillende gebouwen van mediabedrijven. Zo willen ze een “eerlijke behandeling in de media” afdwingen, meldt BFMTV.

In Straatsburg was opgeroepen tot een internationaal protest. Volgens lokale media zijn er ook Belgen en Duitsers naar de hoofdstad van de Elzas afgezakt. De ordediensten moesten zaterdagnamidag de weg versperren naar het Europees Parlement. Betogers gooiden met stenen en flessen, de ordediensten antwoordden met traangasgranaten. Drie personen werden opgepakt.

De gele hesjes protesteren al sinds november tegen het beleid van de Franse regering. President Macron had donderdag in een toespraak nog enkele toezeggingen gedaan. Zo beloofde hij werk te maken van een verlaging van de inkomstenbelastingen en van een verhoging van de laagste pensioenen.

“Te veel blabla”

Maar de betogers van zaterdag zijn niet onder de indruk van de woorden van Macron. Pascal Hartman, een 58-jarige manifestant in Straatsburg, stelt dat het staatshoofd zich schuldig heeft gemaakt aan te veel “blabla”. “Dat heeft me opnieuw gemotiveerd”, aldus de actievoerder, die met vervroegd pensioen is.

Foto: AFP

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE