Een ernstig aanzoek of een sluwe manier om kiezers af te snoepen? Waarom “De Theo Francken van Groen” nu plots CD&V opvrijt

Een dubbelinterview tussen Groen en CD&V over klimaat. Dat had, zeker met in het achterhoofd Joke Schauvliege die vierenhalf jaar onder vuur lag voor haar klimaatbeleid in de Vlaamse regering, alles om uit te draaien op een boksmatch. Maar los van enkele gebruikelijke speldenprikjes, kiest Kristof Calvo (Groen) ervoor de partij van Wouter Beke zoveel mogelijk te sparen. De juiste tactiek om zich in een volgende coalitie te wurmen? Of spelen er ook andere belangen?