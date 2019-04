Bestuurder rijdt in op politiewagen tijdens vlucht van 24 kilometer op kleine wegen: “Mijn verzekering was niet in orde”

Een man uit Aywaille, in de provincie Luik, is zaterdag opgepakt na een twintig minuten lange achtervolging door de politie. De achtervolging over kleine wegen was in totaal 24 kilometer lang. De man was op de vlucht geslagen, toen de politie hem zaterdag omstreeks 02.00 uur aan een controle wilde onderwerpen ter hoogte van de industriezone van Wezet (Visé). Dat is vernomen bij het parket van Luik.