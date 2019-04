Even paniek: Denis Odoi verliest bewustzijn en wordt met draagberrie van het veld gedragen na botsing met ploegmaat

De 30-jarige verdediger kwam onzacht in aanraking met het scheenbeen van ploegmaat Maxime Le Marchand en verloor even het bewustzijn. Onze landgenoot kreeg zuurstof toegediend en de eerste zorgen. Hij werd pas tien minuten later op een draagberrie afgevoerd naar het ziekenhuis.

Hoe de toestand van Odoi momenteel evolueert, is momenteel niet geweten. Fulham, dat al zeker is van degradatie, won de partij met 1-0 dankzij een doelpunt van Ryan Babel.

Denis Odoi on a stretcher being taken off the field, I presume straight to hospital. He's wearing an oxygen mask and what looks like a neck brace and strapped onto the stretcher. It was really bad and I wish him a quick recovery. #FULCAR pic.twitter.com/koUdA06CzN