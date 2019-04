Meisje (11) krijgt voetbaldoel op hoofd en raakt zwaargewond: speelplein afgesloten, gemeente voert onderzoek

Putte -

Een meisje van 11 jaar kreeg vrijdagavond een voetbaldoel op het hoofd op een speelpleintje in de Bogaertslaan in Putte. Het slachtoffertje werd zwaargewond overgebracht naar het AZ Sint-Maarten in Mechelen, waar haar toestand ‘s avonds werd omschreven als stabiel. Intussen is ze aan de betere hand.