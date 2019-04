Aula te klein bij afscheid ‘SuperDries’ (17): “Ik vind geen superlatieven om je moed te beschrijven”

Niel / Wilrijk - De grote aula van het crematorium in Wilrijk was te klein, om alle familie, vrienden en Beerschot-Wilrijkfans een plaatsje te geven die ‘SuperDries’ een laatste groet wilden brengen. Om toch iedereen de kans te geven om de plechtigheid te volgen, werden er in twee zalen schermen opgesteld.

Foto: Frank Bahnmuller

Na vijf jaar moedig te hebben gevochten, verloor Dries Meirsman (17) op 22 april de strijd tegen een agressieve hersentumor. Tot ver buiten de dorpsgrenzen van Niel, kende iedereen hem als SuperDries. Zijn moed en optimisme wekten bewondering op. Niet in het minst bij de Beerschot-Wilrijksupporters, die hem al lang in hun hart droegen. Op 9 maart, tijdens de wedstrijd tegen KV Mechelen, brachten ze nog een indrukwekkende hulde aan hun held. You’ll never walk alone galmde in de 17e minuut door het hele stadion, ook de supporters van KV Mechelen lieten zich niet onbetuigd.

Foto: Patrick De Roo

Uit al de toespraken van onder meer mama Karlien en de broers van Dries kwam vooral veel dankbaarheid naar voor. Dankbaar omdat ze Dries hebben mogen kennen, zijn droge humor en vooral zijn moed. “Ik vind geen superlatieven om jouw moed te beschrijven”, aldus mama Karlien. Toen er een song, die Karen Damen speciaal voor Dries had ingezongen, door de aula klonk, werden alle aanwezigen muisstil. De broers van Dries hadden het over de hechte band binnen het gezin. “Een blik zei meer dan duizend woorden. We zullen je nooit vergeten, je sterke karakter, jouw drang naar avontuur, je leefde aan 200 kilometer per uur, maar je was vooral een fijne broer. We zijn dankbaar dat je onze broer was”, aldus Audrey.

Foto: Patrick De Roo

“We gaan de familie nooit in de steek laten”

Beerschotfan Geert Siebens is al jaren vriend aan huis bij de familie Meirsman. “Ik heb Dries nog weten geboren worden”, vertelt hij. “Dries groeide op in een hecht gezin en dat merkte je ook tijdens de voorbije moeilijke jaren. Zowel zijn ouders Eric en Karlien als zijn broers Wout en Audrey hebben er alles aan gedaan om zijn pijn te verzachten.”

Geert heeft ook nog de tijd meegemaakt dat Dries als jonge knaap zelf voetbal speelde bij Schelle. “Voetbal was zijn grote passie, niet alleen als hevig Beerschotfan, hij stond zelf ook dolgraag op het veld. Helaas kwam daar een einde aan toen hij ziek werd. Dries was een optimist en is altijd blijven vechten tegen zijn ziekte, daar kan je alleen maar bewondering voor hebben.“

De hele vriendenkring staat nu klaar om de familie bij te staan. “Er valt dan misschien wel een last van hun schouders en ja: het leven gaat verder, maar gemakkelijk is dat niet als je een kind hebt moeten afgeven. We gaan er alles aan doen om hen te steunen en zullen hen nooit in de steek laten”, besluit Geert.