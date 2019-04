Het (nog) onbekende toptalent: de nieuwe Argentijnse parel die spits van 110 miljoen doet vergeten én terechtwijst

Elk week speelt zich ergens in Europa wel een jonge speler in de kijker. Om de instroom aan voetbaltalenten niet te missen, proberen we bij Sportwereld wekelijks één U23-speler uit te lichten die zich liet opmerken. Vandaag: Lautaro Martinez, de 21-jarige spits van Internazionale.

Zaterdag staat in Italië dé match der matchen op het programma: Inter tegen Juventus, in de laars van Europa beter bekend als de Derby d’Italia. De bezoekers uit Turijn zijn al zeker van de achtste opeenvolgende titel, de Nerazzurri van Radja Nainggolan zijn zo goed als verzekerd van de derde plaats en bijhorend Champions League-ticket.

Toch zal het een wedstrijd op het scherp van de snee zijn in het San Siro. De haat tussen beide teams zit erg diep. Inter en Juve zijn dan ook historische rivalen die elkaars bloed kunnen drinken. In dat geval beschik je als trainer het liefst over je beste spelers. Bij Inter staat goalgetter Mauro Icardi voor het eerst sinds lang weer in de basis, ten koste van Lautaro Martinez.

Lautaro vs Mauro

Icardi, die een afkoopclausule van 110 miljoen euro heeft, maakte het de voorbije weken bont in Milaan. De onderhandelingen over een contractverlenging blijven maar aanslepen en dat frustreert alle betrokken partijen. Er was ook onenigheid over een blessure van de Argentijn, die forse kritiek kreeg van onder andere coach Luciano Spalletti en niet langer kapitein is van Inter.

Intussen kreeg Martinez het volle vertrouwen bij de Nerazzurri. De 21-jarige landgenoot van Icardi zit aan negen doelpunten in zijn eerste seizoen voor Inter, met vijftien basisplaatsen. “Het is ieder voor zich op training”, zei Martinez in gesprek met La Gazzetta dello Sport. “We kunnen goed overweg met elkaar, maar we zijn ons ervan bewust dat we strijden voor één plek.”

Stevige woorden van de Argentijnse parel, bijgenaam ‘El Toro’. De jongen die vijf jaar geleden pijnlijk werd afgewezen door Boca Juniors en bijna uit miserie dan maar voor Racing Club tekende. Pas in 2016 maakte Martinez naam en faam, toen hij topscorer werd op het Zuid-Amerikaans kampioenschap bij de U20. In zijn laatste seizoen voor Racing nam hij wraak op Boca met een goal en een assist in een 2-1-zege.

Rel met vader

Onder andere Atlético Madrid toonde interesse, maar het was uiteindelijk Inter dat de strijd won met een bod van 14 miljoen euro. “Ik wist dat ik naar een club ging met een icoon zoals Icardi. Dat het moeilijk zou zijn om veel te spelen, maar ik wist ook dat we gewoon niet samen kunnen spelen.”

In januari was er even ruzie met Inter… door zijn vader. “Mijn vader stuurde een kritische tweet de wereld en ik was boos. Hij verwijderde die wel, maar toen was het al te laat. Hij verontschuldigde zich, waarna ik Spalletti belde. Er kwam zelfs een vergadering aan te pas met ook Javier Zanetti bij.”

Sindsdien kreeg Martinez volop zijn kans, met dank een de heisa rond Icardi. Die lijkt komende zomer nu echt wel andere oorden op te zoeken. Real Madrid zou interesse hebben, net als Juventus. Dan ligt de weg vrij voor Martinez, die al twee keer scoorde (eentje meer dan Icardi) in zes interlands, om de nieuwe goalgetter van Inter te worden.