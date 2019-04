Anderlecht vindt oplossing voor woelwater Ognjen Vranjes

Anderlecht raakt waarschijnlijk toch af van Ognjen Vranjes. De Servische verdediger kan naar… AEK Athene.

Vranjes stapelde dit seizoen de problemen op bij paars-wit en zit momenteel in de B-kern. Anderlecht wil graag af van de verdediger en nu heeft diens ex-club AEK Athene gevraagd om Vranjes te huren. Een delegatie van de Griekse club was zelfs al in Brussel om de deal te bespreken.

Anderlecht wil dat de Griekse club ook het riante loon van Vranjes overneemt en daar zou het schoentje een tijdje gekneld hebben. In februari zei de verdediger nog: “Ik kreeg bij Anderlecht een contract dat ik hier nooit van mijn leven zou krijgen. Eigenlijk wilde ik wel bij AEK blijven, maar met de voorzitter raakten we er financieel niet uit.”

Nu zou daarvoor toch een oplossing gevonden zijn en trekt de Serviër op huurbasis terug naar de Griekse club van zijn hart. Vranjes heeft in Brussel nog een contract tot 2022. Hij speelde dit seizoen veertien wedstrijden voor Anderlecht.