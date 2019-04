Vlaams Belang jent Theo Francken met ‘remake’ van zijn nieuwe boek (maar die laat zich niet doen)

Voormalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA) en zijn medewerker Joren Vermeersch hebben een maand voor de verkiezingen van 26 mei een boek uitgebracht: ‘Migratie in 24 vragen en antwoorden.’ Dat is ook Tom Van Grieken van Vlaams Belang niet ontgaan, die van de lancering van het nieuwe boek gebruikmaakt om kritiek te geven op het beleid van Francken.

De voorzitter van Vlaams Belang verzamelde, naar analogie met de 24 vragen en antwoorden van Francken, naar eigen zeggen zélf “24 gebroken beloftes en gemiste kansen in verband met immigratie en integratie”. “24 kwesties die de regering had moeten regelen, maar niet heeft geregeld met als jammerlijk gevolg: een stijgende immigratie, een falende integratie en een steeds grotere immigratiefactuur voor onze sociale zekerheid”, klinkt het. Het ‘boek’ van Van Grieken heeft dezelfde layout als die van Francken, alleen de kleur is anders.

Francken heeft op Twitter intussen gereageerd op de ‘kopie’. “Het origineel is altijd beter dan de kopie”, zo zegt hij. “Wat een zielig clubje.” Van Grieken deed er op Twitter intussen ook nog een schepje bovenop door te melden dat ‘zijn boek’ zelfs gratis besteld kan worden.