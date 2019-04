Botsing tussen drie auto’s in Hoeilaart: kind (4) en drie bestuurders naar ziekenhuis

Hoeilaart - Bij een frontale botsing tussen drie auto’s in het Vlaams-Brabantse Hoeilaart zijn zaterdag vier personen gewond geraakt. De drie bestuurders en een kind werden overgebracht naar het ziekenhuis. Dat bevestigt de brandweer van Overijse.

Op de Overijsesteenweg in Hoeilaart kwam het rond 17.30 uur tot een aanrijding waarbij drie personenwagens betrokken waren. Twee personen zaten gekneld in hun voertuig. Zij werden bevrijd door de brandweerkorpsen van Overijse en Eigenbrakel. De brandweer van Overijse had de collega’s uit Waals-Brabant ter versterking opgeroepen.

De drie bestuurders en een kind van 4 jaar liepen verwondingen op. Ze werden allemaal naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers verkeren niet in levensgevaar. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse.