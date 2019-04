De ondergang van Borussia Dortmund: Axel Witsel en co denderden door de Bundesliga, tot die horrormaand alles om zeep hielp

Negen punten was het verschil. Dortmund leek op weg om de hegemonie van Bayern te doorbreken, maar na verlies in uitgerekend de streekderby tegen Schalke 04 moet het zijn titelambities toch opbergen. Hoe is dit kunnen gebeuren?

Flashback naar half december. De Bundesliga staat op zijn kop. Na een hegemonie van zes seizoenen voetbalt Bayern Munchen als een schim van zichzelf en lijkt hun rijk uit. Niet de Rekordmeister, maar Borussia Dortmund dendert over de Duitse voetbalvelden. Götze en Reus halen weer hun oude niveau, Sancho ontpopt zich tot grote revelatie en nieuwkomer Axel Witsel fungeert als de draaischijf van de geel-zwarte machine die het Signal Iduna Park doet kirren van plezier. En als er dan toch een puntenverlies dreigt, is er nog supersub Paco Alcacer die enkele minuten na zijn invalbeurt meermaals voor de driepunter zorgt.

Dortmund kreeg week na week meer de ongenaakbaarheid die de afgelopen jaren enkel als een aura rond Bayern Munchen hing. De 3-2 in de onderlinge topper was symbolisch. Lewandowski bracht Bayern twee keer op voorsprong, maar telkens vocht Dortmund terug. Een kwartier voor het einde etaleerde Alcacer zijn handelsmerk: invallen en de winning goal scoren. Het deed de geel-zwarte aanhang in het Ruhrgebied dromen van een herhaling van zeven seizoenen geleden. Toen hielden de Borussen de rivaal uit Beieren twee jaar op rij van de titel. En nu volgde een sputterend Bayern op een gegeven moment al op negen punten. Met Mönchengladbach op twee beloofde de titelstrijd zich in het noorden van Duitsland af te spelen. Ongezien.

Foto: Friso Gentsch/dpa

Kantelpunt

Maar het tij is volledig gekeerd in 2019. Een op het eerste gezicht nietszeggende 1-1 op het veld van Eintracht Frankfurt blijkt nu het eerste teken aan de wand. In de twee daaropvolgende weken worden Witsel en co kansloos uitgeschakeld in de Champions League door Tottenham, vliegen ze ook uit de Duitse beker na strafschoppen tegen Werder Bremen en pakken ze in de Bundesliga slechts 3 op 9 na matchen tegen Hoffenheim en Nürnberg. Ondertussen slaat de motor bij Bayern aan en sluipen ze met de week dichterbij.

Het kantelpunt volgt op 6 april. In de Allianz Arena stelt Bayern weer orde op zaken. Dortmund wordt volledig overklast en krijgt een 5-0 pandoering om de oren. Dat Bayern voor het eerst dit seizoen de leidersplaats overnam, maakte de blamage extra pijnlijk.

Geen twee weken later lijkt uitgerekend streekrivaal Schalke 04, nog in strijd om het behoud, Dortmund uit de titelrace te slaan. In een derby naar analogie met hun seizoen kwamen de Borussen eerst op voorsprong, maar deden ze zichzelf de das om met twee domme rode kaarten en vier tegendoelpunten. Witsel scoorde nog in de slotfase, maar het werd 2-4. Als Bayern tegen Nürnberg wint, lopen ze vier punten uit en ligt met nog drie speeldagen voor de boeg alsnog de 28ste landstitel binnen handbereik. Voor Witsel, die in de slotfase nog scoorde, leek het een terugkeer naar Europa in schoonheid te worden, maar dat draait meer uit op een nachtmerrie.