Ouders van zieke kinderen zamelen geld in voor cannabisboer die cannabisolie om leven van kind te redden

Antwerpen / Maasmechelen - Een paar dagen na de veroordeling voor drugsbezit van een Antwerpenaar, is een grote solidariteitsactie ontstaan om de man te helpen. Louis Everaerts, die de zieke Sofie Voncken uit Maasmechelen aan cannabisolie helpt, kreeg van de rechter een boete van 8.000 euro. Geld dat nu voor hem wordt ingezameld door de ouders van Sofie, maar ook door die van andere zieke kinderen. “Hoe kan je nu iemand veroordelen die het leven van een kind redt?”

“Er zijn mensen die spontaan geld op mijn rekening storten voor Louis, ze komen zelfs aan mijn deur staan om me bankbiljetten toe te stoppen. De solidariteit is hartverwarmend”, zegt Jean-Pierre Voncken, de papa van Sofie (10). Zij lijdt aan zware epilepsie die haar leven lang ondraaglijk maakte. Het meisje kreeg vroeger om de haverklap een aanval. Sinds ze cannabisolie neemt, was dat er nog slechts één in twee jaar tijd, aldus haar vader. “De olie die Louis aan ons bezorgt, heeft Sofie het leven gered. De mensen in de streek weten dat. Ze weten ook dat hij daar nooit geld voor heeft gevraagd. En dus zijn ze net als wij verontwaardigd dat Louis door de rechter gestraft is.”

Naast de spontane giften via Jean-Pierre, staan er intussen ook spaarpotjes in horecazaken. Én er loopt ook een crowdfunding via Facebook. Zaterdagavond stond de teller daar al op 1.125 euro. Ook de ouders van Maithili Vanhille, het 13-jarige meisje uit Brugge dat in augustus stierf aan kanker, steunen de inzameling. “Ook Maithili heeft cannabisolie gebruikt”, zegt papa Sam. “Die had geen effect op de tumor, maar zorgde wel voor een positievere stemming. Bij een terminaal kind is zoiets van goudwaarde. Van Louis kregen we advies.”

De ouders van Sofie (tweede van rechts) lieten t-shirts maken met het opschrift “We Are Sofie” en een tekening van een cannabisblad. Die droegen ze ook op het proces donderdag. Foto: JEFFREY GAENS

De ouders van Sofie benadrukken dat hun leverancier niet veroordeeld is voor de olie die hij aan het meisje bezorgt. Dat is zogeheten CBD-olie, die heel lage dosissen van het verboden bestanddeel THC bevat. “De rechter heeft zelfs bevolen dat alle in beslag genomen CBD-producten opnieuw moeten worden vrijgegeven”, zei de advocaat van Everaerts donderdag aan Het Belang Van Limburg.

De Antwerpenaar kreeg de boete omdat bij hem thuis ook een grote hoeveelheid olie mét THC is gevonden. In sommige vloeistoffen liep de concentratie zeer hoog op. Die olie zou voor eigen gebruik zijn, de man is rugpatiënt. De openbare aanklager geloofde dat niet en vroeg ook een celstraf van negen maanden. Een eis die de rechter niet volgde. Desondanks gaat Everaerts in beroep.