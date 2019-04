Spaghettisaus verkocht voor Kom op Tegen Kanker bevat besmet vlees teruggeroepen door Colruyt

/ Mechelen - De verkoop van 420 liter spaghettisaus voor het goede doel, is uitgedraaid op een kleine ramp. Dat meldt de vzw Prinses Harte zaterdag via Facebook. Het gehakt voor de saus, gekocht bij Colruyt, blijkt mogelijk besmet met een gevaarlijke bacterie.

“Beste kopers, kocht je vandaag bij Prinses Harte bolognesesaus met vlees, gelieve deze dan niet op te eten.” Dat staat zaterdagavond te lezen op de Facebookpagina van de vzw. Die verkocht de voorbije dagen in totaal 420 liter saus, gemaakt in een grootkeuken in Muizen bij Mechelen. Het gehakt in de saus blijkt nu mogelijk besmet.

LEES OOK. Colruyt roept gebakken rosbief, vers rundvlees en bereidingen terug wegens “mogelijke aanwezigheid van bacterie”

Het voedselagentschap liet zaterdag weten dat een hele rist vleesproducten verkocht bij Colruyt worden teruggeroepen. Bij een interne controle bij leverancier Viande De Liège is een besmetting vastgesteld met de bacterie E Coli STEC. Het gaat om rosbief, vers rundvlees, maar ook worsten en hamburgers. Allemaal verkocht tussen 12 en 26 april.

Toen dat bericht de mensen van de vzw bereikte, sloeg hen de schrik om het hart. Ze zochten in het afval naar lege verpakkingen van het gebruikte gehakt. Dat bleek - onder meer op basis van de vervaldatum - wel degelijk tot de verdachte producten te behoren.

250 kopers

“Vorig jaar verkochten we voor het eerst spaghettisaus om onze deelname aan de 1.000 kilometer van Kom Op te financieren”, legt Johan Muyldermans van Prinses Harte uit. “Onze actie was dit jaar nog succesvoller. We werken met voorinschrijvingen en maakten 420 tot 430 liter saus. Die werd zaterdag over zo’n 250 verschillende kopers verdeeld in zaal Rerum Novarum in Muizen.”

Omdat de vereniging geen risico’s wil nemen, lanceerde ze meteen een oproep op sociale media. “We vernamen dat een aantal mensen de saus al at. Het blijft dus bang afwachten. Wij willen ons enorm verontschuldigen, al ligt dit volledig buiten onze wil.”

Bittere pil

Wie dat wenst, krijgt de saus van Prinses Harte terugbetaald. Voor de vzw is het een bittere pil, want ze rekende op de inkomsten. “We nemen Colruyt niets kwalijk, maar we gaan wel een schadevergoeding eisen”, zegt Muyldermans. De organisatie hoopt op meer dan de kostprijs van het gehakt. “Misschien kan Colruyt een donatie doen voor onze deelname aan de 1.000 kilometer?”

De mogelijke symptomen van een besmetting met de E Coli-bacterie zijn diarree, buikkrampen en braken, al dan niet met koorts. De symptomen doen zich meestal voor binnen de week na consumptie. Vooral jonge kinderen, zwangere vrouwen, personen met een verminderde immuniteit en ouderen behoren tot de risicogroep. Wie van de producten at en ziek wordt, moet naar de dokter.