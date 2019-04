Hij is terug: Neymar dolt met heerlijk goaltje voor PSG in Franse bekerfinale

Je zou haast vergeten dat er in Frankrijk dit weekend een bekerfinale op het programma staat, eentje tussen PSG en Rennes. De Parijzenaars stonden na 23 minuten al 2-0 voor. Met dank aan Neymar. De Brazilaan maakte pas vorige week zijn wederoptreden, maar tekende in de Coup de France voor een assist (voor Dani Alves) én een goal. Met een heerlijk lobje. Neymar is terug.

De goal van Neymar:

Neymar with a cheeky dinky dink to make it 2-0 PSG. The Brazilians are having fun ???? #SRFCPSG pic.twitter.com/wpgK0DGV3B