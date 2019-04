PLAY-OFF 2. Zulte Waregem verplettert Cercle Brugge, Kortrijk neemt leiding over van Union in 2B

In voetbalminnend België waren zaterdagavond heel wat ogen gericht op AA Gent-Racing Genk in Play-off 1, maar ook in Play-off 2 viel hiel wat actie te beleven. In Play-off 2B kwamen alle zes teams in actie, en dat leidde tot enkele opvallende uitslagen. In Play-off 2A versloeg Westerlo Eupen met het kleinste verschil. Een overzicht.

Zulte Waregem had nog niet gewonnen in Play-off 2, maar op zaterdagavond maakte het een einde aan die reeks en haalde het meteen stevig uit. Het werd maar liefst 6-2 tegen Cercle Brugge. Hamdi Harbaoui scoorde een hattrick (waaronder één strafschop), terwijl ook Bongonda (2x) en Walsh de weg naar de netten vonden. Cercle kon in de slotfase nog enigszins milderen dankzij Gianni Bruno en Dylan de Belder.komt zo op een gedeelde derde plaats naast Cercle en Waasland-Beveren in Play-off 2B.

Leider Union leek lang op weg naar minstens een punt op bezoek bij Waasland-Beveren, maar het verloor uiteindelijk toch. Beveren was op voorsprong gekomen dankzij Vanzo net voor de pauze, maar Niakaté en Selemani zorgden ervoor dat de rollen omgekeerd werden. Union leek zo aanspraak te maken op een vijfde zege in zes wedstrijden, maar Francesco Forte besliste er met twee treffers nog anders over: het werd 3-2. Union verliest voor het eerst in Play-off 2B en is leider af, Waasland-Beveren komt op een gedeelde derde plaats op zes punten van de Brusselaars.

Kortrijk leek met Moeskroen een haalbare kaart te treffen, want Les Hurlus konden in de play-offs nog geen wedstrijd winnen. KV Kortrijk won uiteindelijk, maar dat ging allesbehalve vlot. Moeskroen moest na amper 24 minuten al met z’n tienen verder na een directe rode kaart voor Dussenne, maar via een penalty van Leye werd het wel 1-0. Chevalier maakte vrijwel meteen de gelijkmaker en na de pauze werd het 1-2 via Frank Boya. Moeskroen gaf zich niet gewonnen en kwam nog langszij via Selim Amallah, maar in het slotkwartier haalde Kortrijk alsnog de drie punten binnen dankzij Avenatti: 2-3. Doordat Union niet kon winnen bij Waasland-Beveren, komt KV Kortrijk ook meteen aan de leiding in Play-off 2B.

Tot slot was er ook één partij in Play-off 2A: Westerlo nam het op tegen Eupen. Het bleek ook meteen de minst spectaculaire wedstrijd van de avond met ‘slechts’ één doelpunt. Een doelpunt van Ambroise Gboho vlak na het halfuur bleek voldoende om Westerlo de zege te bezorgen.