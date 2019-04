Controverse over nieuwste aanwinst van Pairi Daiza: “Een ijsbeer is geen panda”

Dierentuin Pairi Daiza wil deze zomer twee of drie ijsberen ontvangen. De zoogdieren kunnen rekenen op een gloednieuw verblijf dat zijn gelijke niet kent. Maar toch zorgt de komst voor controverse. Meer dan bij de panda’s het geval was. “IJsberen zijn bij uitstek dieren die niet thuishoren in een dierentuin”, zegt bioloog Dirk Draulans.