Voedselgiganten openen strijd om vegetariër: “Het is een ratrace om geen klanten te verliezen”

Met centen van Bill Gates en Leonardo DiCaprio lanceert de Amerikaanse nepvleesfabrikant Beyond Meat een vleesloze burger in onze supermarkten. Daarmee mengt de zoveelste voedselgigant, na onder andere ook McDonald’s en Burger King, zich in de strijd om de vegetariër of veganist. “Het is een ratrace om geen klanten te verliezen”, zegt retailexpert Jorg Snoeck.