Staartploeg Stuttgart houdt punten thuis tegen Thorgan Hazard en Mönchengladbach

Op de 31e speeldag in de Duitse Bundesliga nam kelderploeg Stuttgart zaterdag met het kleinste verschil de maat van Mönchengladbach, met Thorgan Hazard in de basis. De manschappen van Dieter Hecking verprutsten zo de kans om op gelijke hoogte van Eintracht Frankfurt te komen op de vierde plaats in de stand. Die vierde plaats geeft recht op een Champions League-ticket.

Al na zes minuten stond Alassane Plea oog in oog met Stuttgart-doelman Ron-Robert Zieler, maar die laatste won het pleit. In een evenwichtige eerste helft versierden de bezoekers de grootste kans in het zicht van de rust: Jonas Hofmann zag zijn schot van dichtbij gestuit door Zieler. De thuisploeg beet nog terug via Daniel Didavi, die Yann Sommer met een kopbal tot een aardige save dwong.

Vlak na de koffie duwde Stuttgart eventjes het gaspedaal in: Anastasios Donis knalde een rebound op de paal, twee minuten later was het wel raak na een defensieve blunder. In het slotkwartier maakte Mönchengladbach nog aanspraak op de gelijkmaker via Plea, die zijn kopbal niet kon kadreren. Emiliano Insua kwam nog dicht bij de 2-0 voor de thuisploeg, maar Sommer stond pal.

De nipte nederlaag smaakt zuur voor Borussia Mönchengladbach in de strijd om de Champions League-tickets. Rechtstreekse concurrenten Bayer Leverkusen en Hoffenheim staan op respectievelijk drie en vier punten van de vierde plaats, maar Hoffenheim speelt morgen/zondag nog tegen Wolfsburg.